Kevin Durant'ten Fenerbahçeli isme övgü

Dünyaca ünlü NBA yıldızı Kevin Durant, Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis hakkında övgü dolu sözler sarf etti.



"NBA'DE OYNAYACAK YETENEĞİ VAR"



Olimpiyatlar için ABD Milli Takımı'nın hazırlık kampında bulunan Nigel Hayes-Davis'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyen Kevin Durant, şu sözleri sarf etti;



"Bence Nigel NBA'de yer alabilecek yeteneğe sahip. Bunu şimdiye kadar üniversite takımında ve Euroleague'de oynayarak gösterdi. Umarım NBA'de oynama fırsatı bulur. Yakın zamanda umarım NBA'de oynar"



FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞME UZATTI



Nigel Hayes-Davis, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 13.7 sayı, 4.5 ribaunt ve 1.7 asist ortalamaları ile oynamıştı. ABD'li oyuncu geçtiğimiz sezon gösterdiği etkileyici performansın ardından Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamıştı.





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