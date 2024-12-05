Kevin Durant en az 1-2 hafta yok

Phoenix Suns'ın süperstarı Kevin Durant'in, ayak bileği burkulması nedeniyle en az 1-2 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kevin Durant en az 1-2 hafta yok
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05 Aralık 2024 13:38
Phoenix Suns'ın süperstarı Kevin Durant'in, ayak bileği burkulması nedeniyle en az 1-2 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Durant'in Salı günü San Antonio Spurs'e karşı oynanan NBA Kupası maçında sol ayak bileğinin burkulmasının ardından bir ila iki hafta kadro dışı kalacağını duyurdu.

Durant, ikinci çeyreğin bitimine 4:30 kala Spurs forveti Julian Champagnie'nin ayağına bastığında bileğini burkmuş, kısa bir süre sonra oyundan çıkmış ve maçın geri kalanında geri dönmemişti.

Kasım ayı ortasında yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle bir süre parkelerden uzak kalan Suns forveti, bu sezon Phoenix'in 20 maçından yedisini kaçırdı. Suns, kendisinin kadroda olduğu dönemde 11-2'lik bir seri yakalarken, yokluğunda ise oynadığı yedi maçtan yalnızca birini kazanabildi.

36 yaşındaki oyuncu, NBA'deki 16. sezonunda 25,8 sayı ve 6,7 ribaund ortalamalarına sahip.

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