Golden State Warriors koçu Steve Kerr, serbest oyuncu dönemi öncesi geleceği belirsiz olan Klay Thompson'ı Warriors'ta tutmak konusunda yoğun bir istek duyduğunu ifade etti.



Serbest oyuncu dönemi hızla yaklaşırken, Thompson'ın Warriors'taki geleceği halen belirsiz bir durumda olsa da, Kerr, Thompson'ın takımda kalmasını istediğini açık bir şekilde belirtti.



"The Jim Rome Show"a katılan Kerr, Thompson'ı Bay Area'da tutma arzusunu şu ifadelerle vurguladı:



"NBA'de ve tüm profesyonel sporlarda bu işler böyle yürür. Bazı zorlu ve rahatsız edici anların, paranın, sözleşmelerin, saygının ya da nasıl ifade etmek isterseniz hepsinin söz konusu olduğu bir süreçtir.



Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, Klay buradaki her şeyin her zaman ayrılmaz bir parçası olmuştur.



Açıkçası kendisi birçok kez şampiyon olan, daha da önemlisi Bay Area'yla, takımla ve takım arkadaşlarıyla harika bağları olan bir oyuncu ve bu yüzden Klay'in kalmasını çok istiyoruz.



Şahsen kalmasını ben de çok istiyorum. Onunla aramızda bunları konuşacağız ve o da kararını verecek.



Yani evet, kalmasını gerçekten istiyoruz. Klay Thompson'dan bahsediyoruz."



Thompson, geçtiğimiz sezonu kendi standartlarına göre vasat geçirmiş, 77 maçta yakaladığı %43,2'lik saha içi ve %38,7'lik üçlük isabetinin yanı sıra, 17,9 sayı, 3,3 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakalamıştı.



Benchten gelmesine dayalı olarak çıkan sorunlar da dahil olmak üzere bazı iniş ve çıkışlara rağmen Thompson, Warriors için kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor.



Genel menajer Mike Dunleavy Jr. da Kerr'ün duygularını geçmişte yinelemiş ve Thompson'ı kadroda tutmak istediğini ifade etmişti.





