Kerem Aktürkoğlu: 'Yolun sonu güzel olacak, inanıyoruz'

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Lazio karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



UEFA Avrupa Ligi ile ile ilgili açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu "Hep birlikte yolun sonunun güzel olacağına inanıyoruz." dedi.



Kerem Aktürkoğlu ayrıca "Çok mutluyuz. Lider geldik, namağlup bitirdik. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Lider dönüyoruz evimize. Ligde kötü giden fikstür sonrası Galatasaray taraftarına armağan oldu bu da." ifadelerini kullandı.



Türk futboluyla Avrupa'daki futbolu kıyaslayan Kerem Aktürkoğlu "Her maça istediğimiz organizasyon, taktik var. Avrupa'da bunu daha rahat sahaya yansıtıyoruz. Avrupa'da iki taraf da oynamak istiyor. Türkiye Ligi biraz daha mücadele, savaş, fizik gücüne dayalı. Biraz daha zorluk çekiyoruz. Son 16'yı garantiledik. Taraftarımıza armağan olsun." dedi.



Süper Lig ile ilgili de konuşan sarı-kırmızılı futbolcu "Şimdi tekrar lige bakıyoruz. Artık bir seri vakti geldi.Lider olmanın vermiş olduğu özgüvenle sahada rahat oluyoruz. Oyunumuz da daha güzel oluyor. Her maça çok büyük bir heyecanla, özveriyle çıkıyoruz. Bu da sahaya yansıyor." açıklamasını yaptı.





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