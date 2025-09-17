16 Eylül
Kenan Yıldız yetmedi: Juventus - Dortmund maçında inanılmaz son!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus, sahasında Borussia Dortmund ile 4-4 berabere kaldı. Kenan Yıldız, maçı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

calendar 16 Eylül 2025 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 00:24
Haber: Sporx.com
Kenan Yıldız yetmedi: Juventus - Dortmund maçında inanılmaz son!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus, sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki mücadele 4-4 sona erdi.

Juventus ile Borussia Dortmund arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

KENAN'DAN GOL VE ASİST

Borussia Dortmund, 52. dakikada Karim Adeyemi ile Juventus deplasmanında 1-0 öne geçti. Adeyemi'nin bu golüne cevap veren isim milli futbolcu Kenan Yıldız oldu. Milli futbolcu, 63. dakikada ağları havalandırdı.


Borussia Dortmund, 65. dakikada bu kez Felix Nmecha ile 2-1 öne geçti. Juventus, bu gole ise 67'de Dusan Vlahovic ile cevap verdi ve durum 2-2 oldu. Vlahovic'in golünde asisti yapan isim Kenan Yıldız oldu.



DORTMUND 2-4'Ü BULDU!

Borussia Dortmund, Yan Cuto'nun 74 ve 86. dakikada Ramy Bensebaini'nin penaltıdan attığı gollerle skoru 4-2'ye getirdi.

JUVENTUS'TAN GERİ DÖNÜŞ!

Juventus'ta 90+4'te sahneye çıkan Dusan Vlahovic, maçın skorunu 4-3'e getirdi. İtalyan ekibi, Lloyd Kelly'nin 90+6. dakikada attığı golle maçtan 4-4 ile ayrıldı.



Hafta sonundaki Inter derbisinde 1 gol ve 1 asist yapan Kenan Yıldız, Dortmund karşısında da aynı skor katkısına imza attı.

Juventus'ta performansıyla dikkat çeken Kenan Yıldız, 87 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da Devler Ligi'ne 1'er puanla başladı.

Juventus, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Villarreal deplasmanına gidecek. Borussia Dortmund, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.