Kenan Yıldız ve Göktan Gürpüz'ün hedefi A Milli Takım

Ümit Milli Futbol Takım forması giyen Juventuslu Kenan Yıldız ve Borussia Dortmundlu Göktan Gürpüz, hedeflerinin A Milli Takım'da oynamak olduğunu söyledi.



Ay-yıldızlı ekibin özel maçta Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Kenan Yıldız ve Göktan Gürpüz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



"BİRAZ DAHA BEKLEMEM GEREK"



Bayern Münih altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon başında Juventus'a transfer olan 18 yaşındaki hücum oyuncusu Kenan Yıldız, Azerbaycan ile Bosna Hersek'i mağlup ettikleri karşılaşmalar hakkında, "İyi maçlar oynadık. Takımla gurur duyuyorum. Her şey çok güzeldi." dedi.



Ümit Milli Takım'da gelişimini sürdürdüğünü belirten Kenan, hedefleri hakkında, "A Milli Takım'a gitmek istiyorum ama biraz daha beklemem gerek. İyi oynamayı sürdüreceğim ve ondan sonra inşallah bir gün olacak." ifadelerini kullandı.



"DAHA İTALYANCA ÖĞRENEMEDİM"



Geçen sezon Juventus 19 Yaş Altı ve A2 takımında forma giydiğini belirten Kenan, şöyle konuştu:



"Önceden Bayern Münih'te oynadım ve bu kulübün altyapısında yetiştim. Juventus'a bu sezon yeni geldim, iyi bir sezon geçirdim. İtalyanca daha öğrenmedim. Bu sezon Juventus'ta 45 maç oynadım, 15 gol attım. İyi geçti ama inşallah daha iyi olur. Juventus'ta A takıma çıkma şansım var. A takımla idman da yapıyorum. İnşallah bu sezon A takıma çıkarım."



Juventus'ta çok iyi oyuncular olduğunu belirten Kenan, dünyada en beğendiği futbolcunun ise Arjantinli Lionel Messi olduğunu aktardı.



"SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER ALDIM"



Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un A2 takımında forma giyen 20 yaşındaki Göktan Gürpüz, Bosna Hersek galibiyeti hakkında, "İyi bir maçtı. Çok koştuk, çok mücadele ettik, sonunda 4-1 kazandık. Hak ettik. İyi bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Dortmund'da 14 yaş altı takımından itibaren forma giydiğini aktaran Göktan, şöyle konuştu:



"Dortmund'un alt yaş takımlarında forma giydim. Şu an A2 takımında oynuyorum. Benim için A2 takımı dönemi çok iyi gitmedi, çok oynayamadım. Türkiye'yi tercih ettiğim için için çok mutluyum. Oynuyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Oynamak, goller ve asistler yapmak istiyorum. A Milli Futbol Takımı'nın başında Stefan Kuntz var. Ben de bir gün A Milli Takım forması giymek istiyorum."



"HER ŞEY OLABİLİR"



Dortmund'la sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonuna kadar devam eden Göktan, teklifler aldığını ve kariyeriyle ilgili karar vereceğini belirterek, "Dortmund'da kalıp kalmayacağım henüz belli değil. Buna karar vereceğim. Her şey olabilir. Türkiye'den, Süper Lig'den de teklifler aldım." şeklinde konuştu.



Genç futbolcu, oyun tarzıyla ilgili, "Orta sahada oynuyorum. İyi pas ve dripling yapıyorum. Şutum da çok iyi. Aralara girersem çok iyi dönüyorum." ifadelerini kullandı.



Göktan, dünyada örnek aldığı isimlerin ise Luka Modric ile Keven de Bruyne olduğunu sözlerine ekledi.





