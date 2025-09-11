Philadelphia 76ers forveti Kelly Oubre Jr., Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda takım taraftarlarına seslenerek, Philadelphia'daki döneminde yeterli destek görmediğini dile getirdi.29 yaşındaki oyuncu, Sixers Wire'dan Ky Carlin'in aktardığına göre,ifadelerini kullandı.Oubre, açıklamasında sol baş parmağı ve serçe parmağından geçirdiği ameliyatlar dahil yaşadığı sakatlıklara rağmen sahada mücadele ettiğini belirterek kendisini savundu.Oubre, bu yaz Philadelphia'nın 24-58'lik başarısız sezonunun ardından kadro yapılanmasını gözden geçirdiği süreçte takas dedikodularının merkezinde yer alıyor. NBA muhabiri Jake Fischer, oyuncunun 8.4 milyon dolarlık son yılına giren kontratının, onu takas için gerçekçi bir aday haline getirdiğini bildirdi.Geçtiğimiz sezon 76ers formasıyla 60 maçta 15.1 sayı, 6.1 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalayan Oubre, bu maçların 57'sine ilk beş başladı. Üçlük yüzdesi %29.3'e düşse de, takımın en istikrarlı skor opsiyonlarından biri olmayı sürdürdü.Oubre, taraftarların eleştirilerine rağmen çabasını ve katkısını vurgulayarak, "Takıma kendimi adadım ve yine de iyi istatistikler ortaya koydum," dedi. Ayrıca 2024 playofflarında %39.1 üçlük yüzdesiyle maç başına 13.2 sayı üreterek önemli bir performans sergilediğini hatırlattı.Philadelphia cephesinde ise daha büyük bir belirsizlik söz konusu. Joel Embiid ve Paul George, sakatlıklarından kurtulma sürecinde. Embiid'in hazırlık kampına katılıp katılamayacağı belirsizliğini korurken, George Temmuz ayında diz ameliyatı geçirdi.Bu durum, takımın Tyrese Maxey ve genç çekirdeği etrafında yeniden yapılanma seçeneklerini değerlendirmesine neden oluyor.Oubre'nin takas edilmesi, hem finansal esneklik sağlayabilir hem de playoff tecrübesi olan atletik bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen bir takım için fırsat yaratabilir.2015 NBA Draftı'nda lige adım atan Oubre, şu ana kadar beş farklı takımda forma giydi: Washington Wizards, Phoenix Suns, Golden State Warriors, Charlotte Hornets ve Philadelphia 76ers.Uzun kolları sayesinde savunmada katkı sağlayan, hızlı hücumlarda skor üreten ve yüksek enerji getiren Oubre, ligde aranan bir parça olmaya devam ediyor. Ancak şut istikrarı konusundaki soru işaretleri, kariyerindeki en büyük eleştiri noktası olmaya devam ediyor.