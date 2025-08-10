Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz açıklaması!

10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-337'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-035'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-036'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

10 Ağustos 2025 14:14 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 16:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın olası transferiyle ilgili Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DAN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK"

Sedat Tahiroğlu, Barış Alper'in sonraki satışından yüzde 20 pay hakları için Galatasaray'dan kimseyle görüşmediklerini bildirdi.



"Galatasaray'dan bizi arayan olmadı" diyen başkan, "Barış'ın attığı her gol, oynadığı her maç Türkiye için de bizim için de çok önemli" şeklinde konuştu.

"GELİRSE KONUŞURUZ, FİKRİMİZİ SÖYLERİZ"

Pazarlık masasına oturmak için önce Galatasaray'dan bir talebin gelmesi gerektiğini söyleyen başkan, "Tabii ki satılmasını isteriz ama Barış ne düşünüyor, Galatasaray ne düşünüyor bilmiyoruz. Rakam soruyorlar bana, bunu konuşmanın bir anlamı yok diyorum çünkü olmayan bir şeyin pazarlığı olmaz. Bana Galatasaray'dan bir şey gelmedi. Gelirse konuşuruz, biz de fikrimizi söyleriz" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER İÇİN KONUŞULAN BONSERVİS

Barış Alper Yılmaz'ın transferi için konuşulan rakamları bilmediğini belirten Sedat Tahiroğlu, stüdyodan "40 milyon euro" cevabı sonrası "İnşallah, hak ediyor mu ediyor" dedi."Galatasaray'ın Barış Alper'i satmayı düşünmediğini biliyorum" diyen başkan, milli futbolcunun İngiltere Premier Lig'e çok uygun olduğunu aktardı.

SATIŞ SONRASI PAZARLIĞA KAPILAR KAPATILDI 

Barış Alper'in 40 milyon euroya satılması halinde hak edecekleri 8 milyon euro üzerinden pazarlık yapıp yapmayacağı sorulan Tahiroğlu, "Onu daha önce yapacaklar. Tekliften sonra kim verir yüzde 20 hissesini. Herhangi bir başkan bunu verir mi? O saatten sonra bir rakam pazarlığı yapmam" diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
