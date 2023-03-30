Keçiörengücü'nde yeni teknik direktör açıklandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlüğe Tacettin Bakacak getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Keçiörengücü'nde yeni teknik direktör açıklandı
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30 Mart 2023 16:45
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Tacettin Bakacak oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda kulübümüzde daha önce de görev yapan Tacettin Bakacak, teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Teknik direktörümüz Tacettin Bakacak'a yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Başkent ekibi, Pendikspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırmıştı.

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