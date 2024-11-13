Keçiören'de Ersan Parlatan dönemi sona erdi

Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Keçiören'de Ersan Parlatan dönemi sona erdi
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13 Kasım 2024 13:38
Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersan Parlatan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezona Parlatan ile başlayan Ankara Keçiörengücü, ligde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Ligde 5 maçtır kazanamayan başkent ekibi, 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

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