Kayserisporlu futbolculardan final sözleri

"Kendimize güveniyoruz"

Antrenman

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek finale çıkma başarısı gösteren Yukatel Kayserispor'da futbolcular, kupayı ikinci kez Kayseri'ye getirmeyi hedefliyor.Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolculardan Uğur Demirok, kupada zorlu bir fikstürü, güçlü takımları geride bırakarak adlarını finale yazdırdıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.14 yıl sonra finalde Kayseri'ye ikinci kupayı getirmek için mücadele edeceklerini belirten Demirok, şunları kaydetti:Bir gazetecinin,sorusu üzerine Demirok,ifadelerini kullandı.Mustafa Pektemek de finalde kupayı ikinci kez Kayseri'ye getirmeyi hedeflediklerini belirtti.Takım olarak bu finale odaklandıklarını dile getiren Pektemek," dedi.Thiam da kupa finalinde Sivasspor ile bir derbi maça çıkacaklarını kaydetti.Güçlü rakipleri eleyerek finale kadar ulaştıkları bu yolun sonunu kupa şampiyonu olarak tamamlamak istediklerini anlatan Thiam,diye konuştu.Antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla sürdü.İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.