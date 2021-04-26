Kayserispor, Yalçın Koşukavak'a emanet!

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Kayserispor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Yalçın Koşukavak'a emanet!
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26 Nisan 2021 17:30
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni teknik direktörü açıklandı.

Ligde kalma mücadelesi veren ve 5 maç kala teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran sarı - kırmızılıların yeni hocası resmen Yalçın Koşukavak oldu.

Kayserispor'un resmi twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

Hoşgeldin Yalçın Koşukavak! Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varılmıştır. Sayın Koşukavak'a ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz.

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