Kayserispor, Yalçın Koşukavak'a emanet!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni teknik direktörü açıklandı.



Ligde kalma mücadelesi veren ve 5 maç kala teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran sarı - kırmızılıların yeni hocası resmen Yalçın Koşukavak oldu.



Kayserispor'un resmi twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde;



Hoşgeldin Yalçın Koşukavak! Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varılmıştır. Sayın Koşukavak'a ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz.



