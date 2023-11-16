Kayserispor'da Mame Thiam gelişmesi!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederken, Mame Baba Thiam da ağları sarsmayı başardı. Ligde geride kalan 12 maç sonunda 22 puana ulaşan Sarı-Kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu.



Mame Thiam bu sezon forma giydiği 12 maçta 9 gol attı. Kasımpaşa maçında sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Mame Thiam karşılaşmanın 47. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın asistinde topu ağlara göndererek takımının dördüncü golünü kaydetti. Sezona iyi bir başlangıç yapan Thiam; İstanbulspor, Samsunspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşadı.



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Başarılı oyuncunun bu performansı Kayserispor yönetimini de harekete geçirdi. Yıldız ismin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için görüşme yapıldı. Thiam'ın ilk görüşmede düşünmek üzere süre istediği ve diğer seçenekleri de değerlendireceği ifade edildi. Oyuncunun menajeriyle de görüşen Kayserispor, devre arasında Senegalli golcü isim bir kez daha masaya oturacak.





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