Kayserispor'da, Beşiktaş hazırlıkları

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın antrenmanlarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Kayserispor'da, Beşiktaş hazırlıkları
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22 Nisan 2021 15:21
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.



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