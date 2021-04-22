Kayserispor'da, Beşiktaş hazırlıkları

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.



Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.



