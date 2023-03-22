Kayserispor'da 3 isimle sözleşme uzatıldı!

Kayserispor Kulübü, 3 futbolcusuyla yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da 3 isimle sözleşme uzatıldı!
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22 Mart 2023 17:26
Kayserispor Kulübü, 3 futbolcusuyla yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

DIMITRIOS KOLOVETSIOS

Kayserispor Kulübü, savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kayseri temsilcisinin 2020 yılında Panathinaikos'tan kadrosuna kattığı Kolovetsios, 78 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.

YAW ACKAH

Yukatel Kayserispor, Ganalı orta saha oyuncusu Yaw Ackah'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 23 yaşındaki Yaw Ackah ile sözleşme süresinin 3 yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Paylaşımda, sözleşmenin oyuncuya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

ETHEM BALCI

Kayserispor, alt yapısından yetişen Ethem Balcı'nın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ethem Balcı'nın sözleşmesi 3 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

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