Kayserispor'da 3 isimle sözleşme uzatıldı!

Kayserispor Kulübü, 3 futbolcusuyla yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.



DIMITRIOS KOLOVETSIOS



Kayserispor Kulübü, savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını bildirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



Kayseri temsilcisinin 2020 yılında Panathinaikos'tan kadrosuna kattığı Kolovetsios, 78 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.



YAW ACKAH



Yukatel Kayserispor, Ganalı orta saha oyuncusu Yaw Ackah'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 23 yaşındaki Yaw Ackah ile sözleşme süresinin 3 yıl daha uzatıldığı bildirildi.



Paylaşımda, sözleşmenin oyuncuya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.



ETHEM BALCI



Kayserispor, alt yapısından yetişen Ethem Balcı'nın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ethem Balcı'nın sözleşmesi 3 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.





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