Kayseri Basketbol'un yeni koçu Tolga Esenci'nin ilk hedefi lige tutunmak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 3 haftada 2 galibiyet alan Bellona Kayseri Basketbol'un yeni başantrenörü Tolga Esenci, öncelikli hedeflerinin lige tutunmak olduğunu söyledi.



Esenci, AA muhabirine, Bellona Kayseri Basketbol'a gelmeden önce eski çalıştırıcı Ayhan Avcı ile görüştüğünü ve ondan tavsiyeler aldığını aktardı.



Kayseri temsilcisinin kaliteli bir ekibe sahip olduğunu belirten Esenci, "Buraya gelmemde kulübün tarihiyle ilgili gerçekler etkili oldu. Kulübün kaliteli bir organizasyonu bulunması ve burada bir şeylerin tekrar başarılabilecek olması ihtimalini gördüğüm için geldim." dedi.



Esenci, basketbolda uzun vadeli planların çok gerçekçi olmadığını ama kendisinin Bellona Kayseri Basketbol için uzun vadeli bir plan yaptığını kaydetti.



- İlk hedef lige tutunmak



Sarı-kırmızılı kulübün istikrarı sevdiğini vurgulayan Esenci, şöyle konuştu:



"Bu kulübün istikrara verdiği kıymet ortada. Ayhan Avcı burada 16 yıl görev yaptı. Bellona Kayseri Basketbol iyi bir organizasyon. Tekrar Avrupa çapında bir organizasyon olmayı hayal etmek ve bunu başarmak için geldim. Tabii bunu konuşmak için erken. İlk önce lige tutunmak zorundayız. Ondan sonra adım adım yönetimle birlikte kulübün geleceğini planlayacağız."



Göreve geldiğinde takımın sadece 1 galibiyeti bulunduğuna dikkati çeken Esenci, "Ben geldikten sonra 3 maçta 2 galibiyet aldık ancak halen düşme potasındayız. Bu konuda alçak gönüllü olup daha çok çalışmalıyız. Alınan 2 galibiyet sadece benimle ilgili değil. Oyuncu arkadaşlarımız ben geldikten sonra çok ciddi reaksiyon gösterdi." ifadelerini kullandı.



Esenci, bundan sonra her maça ayrı ayrı bakıp, adım adım ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.



- "Galibiyetleri seri hale getirmek istiyoruz"



Her maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarının altını çizen Esenci, sözlerini şöyle tamamladı:



"İlk geldiğimde oyuncuların öz güveninde bir miktar yaralanmalar vardı ama burada çok karakterli oyuncular mevcut. Halen işin peşini bırakmayan bir ekip buldum. Her şeye rağmen savaşmaya devam ediyorlar. Bu anlamda bizim için ilk maçı kazanmak çok önemliydi. Galatasaray maçını alınca biraz kendimize güven geldi. Oyuncular da bu galibiyetin ardından daha çok inandı ve daha çok çalıştı. Çukurova maçını kaybettik ancak Antalya maçında yeni bir reaksiyon verdik. Galibiyetleri seri hale getirmek istiyoruz."





İLGİLİ VİDEO