Kayseri Basketbol 'çetin' geçecek lige hazırlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başantrenör Emre Özsarı, gelecek sezonun çok çetin geçeceğini ve takımını bu mücadeleye hazırladığını söyledi.2023-2024 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlayan Kayseri temsilcisi, sezon öncesinde 9 oyuncuyla yollarını ayırırken, 8 transferle de kadrosunu güçlendirdi.Başantrenör Emre Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki birçok takımın güçlü ekip kurduğunu ve bu takımlarla mücadele edip hedeflerine ulaşabilmek için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.Mütevazı bütçeyle iyi bir kadro kurmak için gece, gündüz analiz yaptıklarının altını çizen Özsarı, "Genç yerli ve tecrübeli yabancılarla yeni bir takım oluşturduk. Hedeflerimiz ve amaçlarımız var. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.Mücadele gücü ve enerjisi yüksek bir ekip kurduklarına vurgu yapan Özsarı, şunları kaydetti:"Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nden (WNBA) iki oyuncu transfer ettik. Transferlerimizden Aerial Powers ve Crystal Dangerfield WNBA tecrübesi olan oyuncularımız. Takımlarında önemli işler yaptılar. 4 numara pozisyonuna Senegal asıllı ABD'li atletik bir oyuncu aldık. Sokhna Faal bu sezon çok işimize yarayacak. 5 numara pozisyonunda ise geçtiğimiz sezon Zaragoza da oynayan ve Euroleague tecrübesi olan Christelle Diallo'yu tercih ettik."Özsarı, transfer etmek istedikleri yerli ve yabancı oyuncuların Kayseri ve Melikgazi Kayseri Basketbol hakkında çok iyi düşünceleri olduğunu ve buraya gelmek için istekli olduklarını dile getirdi. Bunun birçok sebebinin bulunduğuna değinen Özsarı, "Buradaki en önemli sebep son iki yıldır sürdürülen yönetimsel başarı, bütçe planlamamızın düzgün olması. Bu iyi sonuçlar oyuncuların buraya gelmesindeki en önemli sebeplerden biri." diye konuştu.Özsarı, gelecek sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, şöyle devam etti:"Normalde 14 takımlı ligde 4 takım düşecekti. Ancak bir takımın ligden çekilmesiyle 3 takım düşecek. 13 takımın 4-5 tanesi zaten üst düzey ekibe sahip. Kalan takımlar ise çok ciddi kadrolar kurdu. Çok çetin bir sezon bizi bekliyor. Kimin kimi yeneceği belli değil. Takımları birçoğu hem bütçe hem de kadro olarak birbirine denk durumda. Mücadeleye açık bir sezon. Biz bu sene daha çok lige odaklandık ancak önümüzdeki sezonlarda Euroleauge oynayacak seviyeye geleceğiz. Hedefimizde hep Euroleague'de kupa almak var. Bir gün o takımı kuracağımıza inanıyorum."