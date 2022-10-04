Kastamonuspor'dan Galatasaray paylaşımı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen GMG Kastamonuspor'dan kura için bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Kastamonuspor'dan Galatasaray paylaşımı
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04 Ekim 2022 17:58
Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Eleme Turu'nda Galatasaray ile eşleşen GMG Kastamonuspor'dan bir kura geldi.

TFF 2. Lig temsilcisinden yapılan paylaşımda, "Biz hazırız, ya siz?" ifadeleri kullanıldı.

3. Eleme Turu'nda eşleşmeler tek maç eleme sistemine göre oynanacak ve karşılaşmalar 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

İşte Kastamonuspor'un o paylaşımı:




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