Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Eleme Turu'nda Galatasaray ile eşleşen GMG Kastamonuspor'dan bir kura geldi.
TFF 2. Lig temsilcisinden yapılan paylaşımda, "Biz hazırız, ya siz?" ifadeleri kullanıldı.
3. Eleme Turu'nda eşleşmeler tek maç eleme sistemine göre oynanacak ve karşılaşmalar 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
İşte Kastamonuspor'un o paylaşımı:
TFF 2. Lig temsilcisinden yapılan paylaşımda, "Biz hazırız, ya siz?" ifadeleri kullanıldı.
3. Eleme Turu'nda eşleşmeler tek maç eleme sistemine göre oynanacak ve karşılaşmalar 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
İşte Kastamonuspor'un o paylaşımı:
Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen GMG Kastamonuspor'un paylaşımı 👇 https://t.co/JwKAdytE6Q
— Sporx (@sporx) October 4, 2022
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