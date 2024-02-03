Kasımpaşa, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 32 puan toplayan Kasımpaşa, haftaya 7. sırada başladı.
Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 8'ini kaybeden Corendon Alanyaspor ise hanesine yazdırdığı 27 puanla haftaya 14. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 3-3 berabere bitmişti.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 32 puan toplayan Kasımpaşa, haftaya 7. sırada başladı.
Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 8'ini kaybeden Corendon Alanyaspor ise hanesine yazdırdığı 27 puanla haftaya 14. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 3-3 berabere bitmişti.