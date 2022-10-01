Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.



KASIMPAŞA'NIN GOLÜ CELINA'DAN GELDİ



Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Kasımpaşa karşılaşmanın 57. dakikasında Kosovalı futbolcu Bersant Celina'nın attığı golle 1-0 öne geçti.



EROL BULUT TÜM KOZLARINI OYNADI



Golden sonra Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut beraberlik için tüm kozlarını sahaya sürdü ve toplamda 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullandı. Ancak; kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa 3 puana tek golle ulaşmayı başardı.



İKİ TAKIMIN PUANI VE FİKSTÜRÜ



Alınan bu sonucun ardından Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa 12 puana yükseldi. Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı. Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Son 4 maçta galibiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK da sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada kaleci Günay ve Gaziantep FK savunmasının üst üste hatalarıyla yaşanan karambolde topa son vuran isim ceza sahası içinde Ben Ouanes oldu. Boş kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.



37. dakikada ceza yayı içinden kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in şutu üstten dışarı çıktı.



45+2. Sagal'ın Ben Ouanes'e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla penaltı iptal edildi.



Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Bahoken, ceza sahasına girer girmez şutunu çekerken, kaleci Günay ayaklarıyla meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.



57. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağdan ortasında topla buluşan Celina, meşin yuvarlağı önce kontrol edip, sonra kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.



59. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sağ çaprazından ortaladığı topa Pekhart kale önünde kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.



90+5. dakikada Gaziantep FK'nin hücuma çıkarken kaptırdığı topla pozisyona giren Tirpan'ın ceza sahası önünden şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.



Müsabaka Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker Takpak



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Tirpan, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+3 Graovac), Eysseric (Dk. 83 Aytaç Kara), Celina (Dk. 88 Ahmet Engin), Bahoken



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Hanousek (Dk. 81 Halil İbrahim Pehlivan), Furkan Soyalp (Dk. 59 Abdulkadir Parmak), Jevtovic, Sagal (Dk. 73 Veliu), Maxim, Markovic (Dk. 59 Figueiredo), Pekhart (Dk. 81 Mirza Can)



Gol: Dk. 57 Celina (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 43 Serkan Reçber (Kulübede), Dk. 45+1 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 55 Markovic (Gaziantep FK)





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