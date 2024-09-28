Kasımpaşa: "3 puan alabilirdik"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Kasımpaşa: '3 puan alabilirdik'
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28 Eylül 2024 22:16
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Barış Kanbak yaptığı açıklamada, "İlk yarı istediğimiz planı uygulayamadık. Rakibin 4-4-2 durmasının ardından adam paylaşımında sıkıntı yaşadık. Önde de bu kadar net bitirici iki santrafor olunca, goller kaçınılmaz oldu. Aslında organize ataklardan goller yemedik. Basit ataklardan yedik." dedi.

Açıklamalarına devam eden Kanbak, "İkinci yarı rakipte değişiklikler oldu, Dries Mertens oyuna girince; alışık olduğumuz Galatasaray'ı gördük. Biz de birebir adam baskısına girdik, kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Her geçen dakika rakibin yorgun düşeceğini biliyorduk." diye konuştu.

Barış Kanbak ayrıca, "Penaltı pozisyonu var, ben penaltı olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıdaki oyunu, ilk yarı da oynayabilseydik, Galatasaray karşısında 3 puan alabilirdik. Geri dönüşler önemli. Hele ki Galatasaray deplasmanında çok çok daha anlamlı oluyor." ifadelerini kullandı.

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