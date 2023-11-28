Karşıyaka voleybolda sürpriz istifa

Voleybol 1. Ligi'nde 2 maçını kaybeden Karşıyaka'da Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları istifa etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka voleybolda sürpriz istifa
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28 Kasım 2023 14:12
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son 2 maçını kaybederek 5'inci sıraya gerileyen Karşıyaka Medicalpoint'te Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları'nın istifa ettiği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının istifasını Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba'ya ilettiği belirtildi.

Yönetimin yapacağı toplantı sonrası istifanın kabul edilmesi halinde yeşil-kırmızılılarda yeni antrenör arayışları başlayacak.

Kariyerinde daha önce kadınlarda A Milli Takım'ı da çalıştıran Reşat Yazıcıoğulları, 2020 yılı temmuz ayında Karşıyaka ile anlaşmıştı.

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