19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Karşıyaka Voleybol, Alara Altundağ'ı transfer etti

Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Beşiktaş'tan libero Alara Altundağ'a imza attı.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Beşiktaş'tan 31 yaşındaki libero Alara Altundağ'a imza attırdı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda PTT, Sigortashop, Çukurova Belediyesi, Karayolları ve Beşiktaş formaları giyen başarılı libero Alara Altundağ'a hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Ailemize hoş geldin, Alara" ifadelerine yer verildi.

İç transferde daha önce birçok oyuncusunu kadroda tutan Karşıyaka, Adana Büyükşehir Belediyespor'dan 18 yaşındaki smaçör Ayşegül Kuruoğlu'nu almıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
