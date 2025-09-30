Karşıyaka üst üste 5 hafta İzmir'de oynayacak

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona 4'te 4 yaparak başlayıp Uşakspor'la birlikte zirve ortağı olan Karşıyaka fikstürde 5 hafta boyunca İzmir dışına çıkmayacak.Futbol Federasyonu 3'üncü Lig'i bu sezon yıllar sonra bölgesel olarak oynatırken, maratona çok iyi başlayan Kaf-Kaf seriyi sürdürmek istediği önemli periyotta deplasmana gitmeme avantajına sahip olacak. Grupta cumartesi günü saat 16.00'da Eskişehir Anadolu'yu ağırlayacak Karşıyaka, Alsancak Stadı'nın bakıma girmesiyle 4 yıl sonra ilk kez iç saha maçına İzmir Atatürk Stadı'nda çıkacak. Bu mücadelenin ardından İzmir Çoruhlu FK'yla deplasman takımı olarak rakip olacak Kaf-Kaf'ın Bornova Stadı'nın da bakıma girmesi nedeniyle bu maça da Atatürk Stadı'nda çıkma ihtimali var.Fikstürde maçın stadı henüz açıklanmazken grupta bu hafta oynanacak Bornova 1877-Altay mücadelesi Bornova Stadı'nın zemininin bakımda olması nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak. Çoruhlu FK'nın ardından düşme hattındaki Nazillispor'u konuk edecek İzmir ekibi sonraki hafta da yıllar sonra Altay derbisine çıkacak. Alsancak Stadı'ndaki zemin bakımı ve ara ekim çalışmalarının derbiye kadar tamamlanması bekleniyor. Karşıyaka, Altay derbisinden sonraki hafta ise şu an zirveyi paylaştığı Uşakspor'u liderlik mücadelesinde ağırlayıp 5 maçlık seriyi tamamlayacak.Karşıyaka Sportif Direktörü Mehmet Ceyhun, ligde aldıkları iyi skorların anlam kazanması için disiplinli bir şekilde çalışmalara devam etmeleri gerektiğini belirtti. Genç sportif direktör, "Sezona dörtte dört gibi değerli bir başlangıç yaptık. Bu başarı hepimiz için gurur verici ama asıl önemli olan bu seviyeyi koruyabilmek. Futbol bir disiplin ve istikrar oyunudur. Bugün kazandığımız maçlar bizi rehavete sürüklememeli. Aksine daha çok çalışmaya teşvik etmelidir. Oyuncu grubumuzun her antrenmana her maça aynı kararlılık ve motivasyonla çıkması gerekiyor. Biliyoruz ki Karşıyaka arması asla yarım bir mücadeleyi kabul etmez ve bunun affı olmaz" dedi.Mehmet Ceyhun sezona iyi başlamanın moral ve özgüven olarak çok anlamlı olduğunu ancak bu performansı son düdüğe kadar sürdürmenin hedefe ulaşmalarını sağlayacağının altına çizdi.