19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
0-05'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Karşıyaka, Rus rakibine direnemedi

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, Ankara'da katıldığı Yalçın Efe Turnuvası'nda Rus rakibi Lokomotiv Kuban'a 85-64 mağlup oldu.

19 Eylül 2025 13:55
Karşıyaka, Rus rakibine direnemedi
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, Ankara'da katıldığı Yalçın Efe Turnuvası'nda Rus rakibi Lokomotiv Kuban'a 85-64 yenildi.

Ankara Spor Salonu'ndaki maçta yeşil-kırmızılılara Moore ve Samet Geyik'in 17'şer sayısı yetmedi.

Kaf-Kaf organizasyondaki üçüncülük maçında yarın saat 16.00'da ilk gün Türk Telekom'a yenilen Yunan ekibi Maroussi ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
