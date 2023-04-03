Karşıyaka filede galibiyetle bitirdi

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Play-Off oynama şansını daha önce kaçıran Karşıyaka, sezonu evinde Yeşilyurt'u 3-0 yenerek tamamladı.
Antrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetiminde geçen sezon Play-Off'ta finallere çıkmasına rağmen Sultanlar Ligi hedefini ıskalayan Kaf-Kaf, bu sezon grupta 22 maçta 14 galibiyetle 5'inci sırada kalarak Play-Off aşamasını göremedi.
Yıllarca aralıksız yer aldığı Sultanlar Ligi'nden 2011 yılında düştükten sonra 12 senede 6 kez Play-Off'tan eli boş dönen Karşıyaka, yeni sezonda yine 1'inci Lig'de yer alacak.
Antrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetiminde geçen sezon Play-Off'ta finallere çıkmasına rağmen Sultanlar Ligi hedefini ıskalayan Kaf-Kaf, bu sezon grupta 22 maçta 14 galibiyetle 5'inci sırada kalarak Play-Off aşamasını göremedi.
Yıllarca aralıksız yer aldığı Sultanlar Ligi'nden 2011 yılında düştükten sonra 12 senede 6 kez Play-Off'tan eli boş dönen Karşıyaka, yeni sezonda yine 1'inci Lig'de yer alacak.
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