07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
1-026'
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Karşıyaka'dan suni çim önlemi

Lider Karşıyaka, suni çim sınavına hazır. Ayvalıkgücü deplasmanına özel hazırlık yapan Kaf-Kaf, cezalı golcüsü Yasin'in yokluğunda Hamza'ya güveniyor.

calendar 07 Kasım 2025 13:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilgisiz lider olan Karşıyaka, pazar günü Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında çıkacağı zorlu maç öncesi özel önlem aldı.

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nın zemini suni çim olduğu için Kaf-Kaf hafta içinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde zemini suni çim olan altyapı sahasında antrenman yaptı. Bu sezon ilk kez suni çimde maça çıkacak yeşil-kırmızılı ekip 4 maçtır bileği bükülmeyerek bu periyotta 3 galibiyet alan güçlü rakibini yenerek zirveyi korumak istiyor. Karşıyaka taraftarları için 1050 seyirci kapasiteli Hüsnü Uğural Stadı'nda 53 kişilik deplasman tribünü kontenjanı ayrılmıştı.

Kaf-Kaf'ta sarı kart cezalısı durumda olan takımın yıldız golcüsü Yasin Uzunoğlu'nun yokluğunda haftalardır yedek kulübesinde kalan Hamza'ya büyük görev düşecek.


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
