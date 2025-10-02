Karşıyaka'da Ateş Özerk'in adı salona veriliyor

İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde yönetim, divan kurulunun talebiyle Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki basketbol altyapı salonuna geçen haziran ayında hayatını kaybeden Eski Basketbol Şube Başkanı Ateş Özerk'in adını veriyor.

Yönetim kurulu kararıyla tesiste daha önce Süper Lig'deki basketbol takımının eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'nın adı verilen salonun tabelası indirildi. Karşıyaka basketbolunun duayen isimlerinden Ateş Özerk'in adı yeni tabela hazırlanıp salona asılacak.

Yeşil-kırmızılılara daha önce 2014 ve 2015 yıllarında Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırıp, Avrupa'da 2 final oynatan Ufuk Sarıca toplamda 10 sezonluk Karşıyaka macerasının ardından geçen sezon ortasında kulüpteki sponsor krizi nedeniyle ayrılmıştı.

Karşıyaka'da 2021 yılında Eski Başkan Turgay Büyükkarcı döneminde tesislerdeki salonlar ve sahaya Ufuk Sarıca, basketbolda kulübe ilk şampiyonluğu yaşatan antrenör Nadir Vekiloğlu ve futbol takımını Süper Lig'e çıkaran son isim olan teknik direktör Hüseyin Hamamcı'nın isimleri verilmişti.