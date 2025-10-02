02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Karşıyaka'da Ateş Özerk'in adı salona veriliyor

Karşıyaka Spor Kulübü, merhum Basketbol Şube Başkanı Ateş Özerk'in adını altyapı salonuna veriyor. Daha önce Ufuk Sarıca'nın adını taşıyan salona yeni tabela asılacak. Yönetim kararı, Divan Kurulu'nun talebiyle alındı.

calendar 02 Ekim 2025 13:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Ateş Özerk'in adı salona veriliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde yönetim, divan kurulunun talebiyle Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki basketbol altyapı salonuna geçen haziran ayında hayatını kaybeden Eski Basketbol Şube Başkanı Ateş Özerk'in adını veriyor.
 
Yönetim kurulu kararıyla tesiste daha önce Süper Lig'deki basketbol takımının eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'nın adı verilen salonun tabelası indirildi. Karşıyaka basketbolunun duayen isimlerinden Ateş Özerk'in adı yeni tabela hazırlanıp salona asılacak.
 
Yeşil-kırmızılılara daha önce 2014 ve 2015 yıllarında Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırıp, Avrupa'da 2 final oynatan Ufuk Sarıca toplamda 10 sezonluk Karşıyaka macerasının ardından geçen sezon ortasında kulüpteki sponsor krizi nedeniyle ayrılmıştı.
 
Karşıyaka'da 2021 yılında Eski Başkan Turgay Büyükkarcı döneminde tesislerdeki salonlar ve sahaya Ufuk Sarıca, basketbolda kulübe ilk şampiyonluğu yaşatan antrenör Nadir Vekiloğlu ve futbol takımını Süper Lig'e çıkaran son isim olan teknik direktör Hüseyin Hamamcı'nın isimleri verilmişti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.