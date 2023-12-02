Karagümrük'ten Fenerbahçe maçı için açıklama

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel kazandıkları İstanbulspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karagümrük'ten Fenerbahçe maçı için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2023 23:37
Son güncelleme 02 Aralık 2023 01:17
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, hedeflerinin üst sıralara tırmanmak olduğunu söyledi.

Atılay Canel, kazandıkları karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyet için sahaya çıktıklarını vurgulayan Canel, "1 haftalık çalışmamızın semeresini aldık. Buraya galibiyet için geldik. Bizim bir hedefimiz var. Maç maç gidip üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bunu başardığımız için futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İlk yarıda bulduğumuz güzel golle 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda erkenden 3-0'ı bulduk. Daha fazla gol bulabilirdik. Bundan sonra daha iyisini yapıp daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün, geçen hafta oynanan maçın tekrar oynatılması için hazır olduğu yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Canel, "Biz, Fenerbahçe maçını unuttuk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bundan sonraki maçlarda iyi performans ortaya koyup daha üst sıralara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.



 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery