Karagümrük, İtalya'dan transfer yaptı

Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Abdoulaye Toure'yi kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
Abone Ol
Karagümrük, İtalya'dan transfer yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2022 21:38
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Abdoulaye Toure'yi kiraladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği Nantes'ta uzun yıllar forma giyen Toure, bu sezon başında Genoa'ya transfer olmuştu. Fransız futbolcu, İtalyan ekibinde 8 maçta şans buldu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.