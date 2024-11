Kano Milli Takımı, şampiyonalara hazırlanıyor

Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmayı hedefleyen Kano Milli Takımı, çalışmalarını Muğla'daki Köyceğiz Gölü'nde her gün 40 kilometre kürek çekerek sürdürüyor.



Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kış şartları etkili olurken sıcaklığın 15 derecenin üzerinde seyrettiği Muğla'nın güneydoğusundaki Köyceğiz Gölü, Kano Milli Takımı sporcularını konuk ediyor.



Sporcular, sabahın ilk saatlerinden itibaren gölün etrafında kondisyon çalışmaları yaparak güne başlıyor. Daha sonra kanoları ile göle açılan sporcular, antrenörler eşliğinde sabah ve akşam toplam 40 kilometre kürek çekerek kondisyon depoluyor.



Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan, AA muhabirine, Köyceğiz'de A ve B takımı olmak üzere 28 kişilik sporcu grubuyla kamp çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Köyceğiz Gölü'nün son yıllarda özellikle milli takımın uzun süre kamp yaptığı bir merkez haline geldiğini belirten Özcan, hava şartları ve göl suyunun uygun olması dolayısıyla sporcuların burada çok rahat çalıştığını kaydetti.



Sporcu gruplarıyla ikisi suda olmak üzere günde 3 antrenman yaptıklarını anlatan Özcan, "Günde 40 kilometre su antrenmanı yapıyoruz. Hedefimiz mayısa kadar kamplarımızı devam ettirip seçme ve değerlendirme yarışlarına girip iyi olan sporcularımızla ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek. Geçen sene bu yarışlarda Avrupa'da madalya aldık. Dünya Şampiyonası'nda madalyayı bir saniye ile kaçırdık. Bu seneki hedefimiz iki yarışta da madalya almak olacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Antrenmanlar çok yoğun geçiyor"



Milli sporcu Simge Kaya, 5 yıldır ay-yıldızlı ekipte forma giydiğini dile getirdi.



Hafta sonu Köyceğiz Gölü'nde test yarışları olacağını ve buna çok iyi hazırlandığını aktaran Simge, "Test yarışlarında iyi derece almamız durumunda kampa tekrar devam edeceğiz. Her gün su üzerinde çift antrenman yapıyoruz. Antrenmanlar çok yoğun geçiyor. Öncelikli hedefimiz Türkiye'de iyi dereceler yaparak Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almak." şeklinde konuştu.



Sporculardan Rahmi Kaan Karahan da yaklaşık 5 haftadır kampta olduğunu belirtti.



Avrupa ikinciliği ve Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu kaydeden Rahmi Kaan, "Altı yıldır kano yapıyorum ve 3 yıldır da milli takımdayım. Hedefim bu yıl dünya şampiyonu olmak. Bunun için çok yoğun bir şekilde çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ise Muğla'nın elverişli doğası, tarihi ve kültürel dokusuyla her türlü sportif etkinliğe ev sahipliği yaptığını, Köyceğiz Gölü'nün uluslararası standartlara uygunluğu dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından takımların kamp için uğrak yeri olduğunu aktardı.