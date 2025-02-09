Kahramanmaraşlı kadın antrenörün Hakkari'de kurduğu erkek hokey takımının hedefi 1. Lig

Kahramanmaraşlı antrenör Fatmagül Akyol'un Hakkari'de kurduğu Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı, Erkekler Salon 2. Lig Play-Off müsabakalarında başarılı olarak 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.



Hokey antrenörü Akyol, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde iki yıl önce açılan kursun öğrencilerinden 20 kişilik Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı'nı kurdu.



Sporcuları müsabakalara hazırlayarak gelişmelerini sağlayan Akyol, bu branşın kentte yayılmasına öncülük ederek zamanla sporcu sayısının 55'e çıkmasını sağladı.



Okul sporları ve Anadolu Yıldızlar Ligi'nde müsabakalara katılan Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı, Türkiye Hokey Federasyonu'nca 1-5 Mart'ta Gaziantep'te organize edilecek 2. Lig play-off etabını başarıyla geçerek üst lige çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Akyol yönetiminde Spor Lisesinin salonunda hazırlıklarını sürdüren sporcular, bu sene 1. Lig'e yükselmeyi ardından da Süper Lig'e çıkmayı istiyor.



- "Amaç çocuklara bir şeyler aşılayabilmek"



Akyol, AA muhabirine, branşın Hakkari'de de yaygınlaşması için genç yeteneklerden takım kurmaya karar verdiğini söyledi.



TOBB Ortaokulu ile görüştüğünü ve takımı oluşturduğunu aktaran Akyol, "Takımı kurduktan 15 gün sonra okul sporlarına gittik. Daha sonra Anadolu Yıldızlar Ligi'ne gittik. Hokey malzemeleri çok pahalı. Valimiz Ali Çelik, bize malzeme sağladı. Daha sonra 2. Lig play-off müsabakalarına katıldık. Orada şans bizden yana değildi. Bu sene şansımızı tekrar deneyeceğiz." dedi.



Hokey sporcusu polis memuru Ekrem Turgan ile 1 ay önce lise öğrencilerinden oluşan kız takımını kurduklarını belirten Akyol, şunları kaydetti:



"Kız ve erkek takımlarımız hem açık sahada hem de salonda oynuyorlar. Amacımız 1. Lig'e yükselmek. Oradan da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Çocuklarla böyle bir yola çıktık. Sporcularımızın yaşları 12-16 arasında değişiyor. Başka branşlarda milli takıma gitmek zor. Ama hokeyde yetenekliysen daha kolay. Çocuklar farklı bir branş olduğu için ilgi gösteriyor. İl dışına gittiğimiz için çocuklar daha da hevesleniyor. Gittiğimiz yerleri gezdiriyoruz. Amaç, spordan çok çocuklara bir şeyler aşılayabilmek. Ahlaklı sporcular yetiştirmektir."



Akyol'a çalışmalarında destek olan Ekrem Turgan ise "Lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah Hakkari'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çok yetenekli sporcularımız var. Çok emek veriyorlar, çalışıyorlar. 27 şehirden takımlar gelecek. Aileler her konuda arkamızdalar." diye konuştu.



- "Amacım milli sporcu olmak"



Sporculardan 13 yaşındaki Emre Özdemir de antrenörleri sayesinde hokeyle tanıştıklarını söyledi.



Özdemir, "Hocamız okula geldi ve seçme yaptılar. Ben de bu şekilde takıma katıldım. Hokey güzel spor. Çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Gelecek günlerde il dışında maçlara çıkacağız. Amacım milli sporcu olmak. Daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Oynarken çok zevk alıyorum. Bu branş kentte yeni yeni biliniyor." ifadelerini kullandı.



14 yaşındaki İsmail Kara da kendisini geliştirerek milli sporcu olmayı hedeflediğini dile getirdi.



