Kadınlar Ragbi Türkiye Birinciliği, Kastamonu'da başladı

2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Kadınlar Ragbi Türkiye Birinciliği, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde başladı.



Taşköprü Şehir Stadyumu'nda 5 Haziran'a kadar devam edecek organizasyona 16 ilden 18 takım katılıyor.



Kastamonu Valisi Avni Çakır, açılıştaki konuşmasında, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Hayatında ilk ragbi maçını Taşköprü ilçesinde izlediğini belirten Çakır, "Ben o kadar spor branşını takip ettim ama ragbiyi ilk defa burada izledim. Taşköprü'nün ilçeler arasında Kastamonu'da sporun merkezi olmasını boşuna söylemedim. Futbolda, voleybolda, hentbolda, diğer branşlarda hem bölgesel hem de Türkiye genelinde sporcularımız derece alıyor, çocuklarımız Taşköprü'de sporu dolu dolu yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.



Ragbi antrenörü Sercan Hükümen'in bölgede gençlere ragbiyi sevdirdiğini dile getiren Çakır, "Taşköprülü Sercan Hükümen Hoca'mızı tanıdık. Sercan Hoca ülke genelinde pek fazla tanınmayan ragbi sporunu buradaki gençlere tanıttı ve sevdirdi. 5 gün boyunca burada mücadele edecek tüm genç sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.



Açılışa Kastamonu İl Gençlik ve Spor Müdürü Reşat Asrak, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Korkmaz ile sporcular katıldı.



