Kadınlar Ragbi 7'li Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

Türkiye tarihinde ilk kez Kadınlar 7'li Ragbi Avrupa Şampiyonluk Serisi'nde mücadele etmeye hak kazanan Türkiye 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Almanya'nın Hamburg şehrinde oynanacak sezonun ikinci ve son etap karşılaşmaları için hazırlıklarını Edirne'de tamamladı.



Milli Takım Antrenörü Juan Gonzalez Mendia, "Turnuvadaki asıl amacımız ilk baş ilk 10 takım arasında kalabilmek. Oynayabileceğimiz en iyi oyunu oynayarak en iyiler arasında yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" dedi.



Türkiye'de 2013 yılında kurulan Kadınlar 7'li Ragbi Milli Takımı, aradan geçen 10 yıllık sürecin ardından, geçtiğimiz yıl en iyi 12 takımın mücadele ettiği Kadınlar 7'li Ragbi Avrupa Şampiyonluğu Grubu'na çıkmayı başardı. Milliler bu yıl Kadınlar 7'li Ragbi Avrupa Şampiyonluk serisinin ilk karşılaşmalarını Haziran ayının başında Hırvatistan'ın Makarska şehrinde oynadı. İtalya ile 9'unculuk maçı oynayan milliler, 17-10 yenilerek, 10'uncu sırada yerini aldı. Toplam 2 serili şampiyonanın bu hafta sonu Almanya'nın Hamburg şehrinde oynanacak son ayağından önce Edirne'de kampa giren Kadınlar 7'li Ragbi Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Turnuvada C grubunda millilerdeki ilk hedef ise, ilk 10 takım arasında kalarak bir alt lige düşen son 2 takımdan birisi olmamak.



"EN ZOR SERİDE YARIŞIYORUZ"



Milli Takım Antrenörü Juan Gonzalez Mendia, Avrupa'da kadınlar ragbi serisinde 3 zorluk derecesi olduğunu, Türkiye'nin ise en iyi kategori olan şampiyonluk serisinde mücadele ettiğini anlattı.



Mendia, "Avrupa'da 36 ülke takımı var ragbi şemsiyesi altında. Kadınlar için 3 zorluk derecesi var. Konferans, Trophy ve Şampiyonluk olmak üzere üçe ayrılıyor. Biz şampiyonluk serisinde mücadele ediyoruz. Türkiye'de Ragbi Federasyonu çok genç, 11 yıllık geçmişleri var. 11 yılda bu başarının sağlanmış olması çok güzel" diye konuştu.



"EN İYİLER ARASINDA YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"



Türkiye'de oyuncu ve takım sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen Mendia, turnuvadaki amaçlarının ilk olarak yerlerini sağlamlaştırmak olduğunu söyledi.



Mendia, "Ben bu takıma ilk kez 4 yıl önce geldim. İlk zamanlarda 7'li ragbiye katılan takımların sayısı çok azdı, fakat geçen haftalarda U18'lerin maçlarını izledim ve bir çok takımın katıldığını gördüm. Oyuncu ve takım sayısının artması bizleri çok mutlu ediyor. Turnuvadaki asıl amacımız ilk baş ilk 10 takım arasında kalabilmek. Ukrayna ile birlikte ilk 10 arasına geçen seni yeni girdik. Oynayabileceğimiz en iyi oyunu oynayarak en iyiler arasında yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"10 SENE BOYUNCA HİÇ BIRAKMADIK, AZMETTİK"



Milli takım kaptanı Nermin Cem de takım olarak her yıl üstüne koyarak devam ettiklerini söyledi.



Nermin Cem, "En alt seviyeden başladık. 2013'ten beri oynadığımız her turnuvada bir adım, bir adım ileri giderek şu an Avrupa'nın en iyi 12 takımının olduğu Championship seviyesinde yarışıyoruz. Çok üst düzey takımlar var grubumuzda, 150-200 bu sporu yapan ülkelerden bahsediyoruz. Bizim geçmişimize baktığımızda ise ilk turnuvamız 2013 yılındaydı. 10 sene boyunca hiç bırakmadık, azimli bir şekilde yapabileceğimizi gördük. Tabii ki her sene üzerine koya koya geldik. Yani vizyonumuz her sene biraz daha genişlemeye başladı. Daha farklı yerlerden görmeye başladık. Çünkü bir spor bizim 20'li yaşlarımızda başladığımız bir spor. Yani bir futbol gibi sokakta, voleybol gibi, basketbol gibi alışkın olduğumuz, hakim olduğumuz bir top değildi zaten. Kuralları da aynı şekilde öyle. Yani tabiri caizse kuralları bile her sene turnuvada oynaya oynaya ilerledik. En sonunda da en iyi 12 takım içerisine girecek kadar bir başarı gösterdik" şeklinde konuştu.



"HEDEFİMİZ İLK 8 TAKIM ARASINA GİRMEK"



Turnuvadaki amaçlarının ilk 8 takım arasına girip çeyrek finale kalmak olduğunu söyleyen Cem, "Bizim Avrupa şampiyonalarımız iki ayaklı oluyor. Biz iki hafta önce ilk ayağımızı tamamladık. Bu 12 takım içerisinde onuncu olduk. Şimdi ikinci ayağımızı gerçekleştireceğiz Hamburg'da. Burada da hedefimiz grubumuzda en iyi dereceyi alıp çeyrek finale kalmak, ilk 8 arasında yarışabilmek. Eğer biz iki ayakta da totalde ilk 10 takımın içerisine girersek bu turnuvaya aynı şekilde, aynı seviyede kalmaya devam edeceğiz. Son iki takım da bir alt seviyeye Trophy'de yarışmak için önümüzdeki sene çalışmalarına devam edecek" ifadelerini kullandı.



"KALICI OLMAK İSTİYORUZ"



Takımın yardımcı antrenörü, eski milli oyuncu Esen Gül ise takımın 10 yıl gibi kısa bir sürede bu seviyeye çıkmasının inanılmaz olduğunu belirtip, "Son iki yıla kadar takımdaki oyuncularla beraber ben de ter döküyordum. Konferanstan başladık Trophy'e yükseldik. Trophy'den Championship'e çıktık. Şu an Avrupa'nın en iyi 12 takımı arasındayız. Hedefimiz burada kalıcı olup daha iyi yerlere takımı taşımak. Bunun için de şu an Edirne'de kamptayız. İlk başladığımız zaman bize bu seviyede olacağımızı söyleselerdi biz inanmayabilirdik. Ama süreç içerisinde birlikte mücadele edip, kopmadan daha güçlü bir şekilde ilerlediğimiz zaman bunu başarabildiğimizi gördük. Buradan döndüğümüzde de daha iyi seviyelerde, kalıcı olarak en iyi mücadeleleri verebileceğimize eminiz" dedi.





