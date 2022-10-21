Kadınlar Ligi yayın hakları için ihale süreci başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadınlar Süper Ligi'nin yayın haklarına ilişkin ihale sürecinin başladığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, yayın ihalesiyle ilgilenen firmaların tekliflerini 4 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar TFF Mali İşler Direktörlüğü'ne iletmeleri gerektiği belirtildi.
Şartnamenin TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden temin edilebileceği aktarıldı.
TFF Yönetim Kurulu tarafından tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılacağı kaydedildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, yayın ihalesiyle ilgilenen firmaların tekliflerini 4 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar TFF Mali İşler Direktörlüğü'ne iletmeleri gerektiği belirtildi.
Şartnamenin TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden temin edilebileceği aktarıldı.
TFF Yönetim Kurulu tarafından tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılacağı kaydedildi.
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