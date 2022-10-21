Kadınlar Ligi yayın hakları için ihale süreci başladı

TFF, Kadınlar Futbol Ligi'nin yeni yayıncısı için ihale sürecinin başladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Ligi yayın hakları için ihale süreci başladı
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21 Ekim 2022 20:09
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadınlar Süper Ligi'nin yayın haklarına ilişkin ihale sürecinin başladığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yayın ihalesiyle ilgilenen firmaların tekliflerini 4 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar TFF Mali İşler Direktörlüğü'ne iletmeleri gerektiği belirtildi.

Şartnamenin TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden temin edilebileceği aktarıldı.

TFF Yönetim Kurulu tarafından tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılacağı kaydedildi.

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