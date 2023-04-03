Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı 79-64 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com
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Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe
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03 Nisan 2023 20:45
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, rakibini 79-64 mağlup etti.

Bu sonuçla seride durumu 2-0 yapan Fenerbahçe, yarı finale yükseldi. 

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Sezer Bor

Beşiktaş GKN Kargo: Evans 27, Billings 16, Melek Uzunoğlu, İrem Naz Topuz 4, Elif Bayram 12, Kübra İmren Sevindik 5, Yağmur Kübra Taşar, Draskicevic

Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 14, Stewart 26, Vandersloot 20, Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın 5, Stokes 6, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 3, Gizem Başaran, Manolya Kurtulmuş

1. Periyot: 16-16

Devre: 41-36

3. Periyot: 56-57

 

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