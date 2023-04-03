Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, rakibini 79-64 mağlup etti.
Bu sonuçla seride durumu 2-0 yapan Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Sezer Bor
Beşiktaş GKN Kargo: Evans 27, Billings 16, Melek Uzunoğlu, İrem Naz Topuz 4, Elif Bayram 12, Kübra İmren Sevindik 5, Yağmur Kübra Taşar, Draskicevic
Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 14, Stewart 26, Vandersloot 20, Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın 5, Stokes 6, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 3, Gizem Başaran, Manolya Kurtulmuş
1. Periyot: 16-16
Devre: 41-36
3. Periyot: 56-57
Fenerbahçe, rakibini 79-64 mağlup etti.
Bu sonuçla seride durumu 2-0 yapan Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Sezer Bor
Beşiktaş GKN Kargo: Evans 27, Billings 16, Melek Uzunoğlu, İrem Naz Topuz 4, Elif Bayram 12, Kübra İmren Sevindik 5, Yağmur Kübra Taşar, Draskicevic
Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 14, Stewart 26, Vandersloot 20, Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın 5, Stokes 6, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 3, Gizem Başaran, Manolya Kurtulmuş
1. Periyot: 16-16
Devre: 41-36
3. Periyot: 56-57
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ