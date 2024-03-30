Kadın futbolunda derbi zamanı: Beşiktaş - Fenerbahçe

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadın futbolunda derbi zamanı: Beşiktaş - Fenerbahçe
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30 Mart 2024 09:15
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya gelecek.

İki ezeli rakip arasındaki müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, iki kulübün YouTube hesaplarından yayınlanacak.

Beşiktaş, derbi öncesi 25 maçta topladığı 47 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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