Kadıköy yine tıklım tıklım olacak

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin 14 Aralık Perşembe günü Spartak Trnava'yı konuk edeceği karşılaşmada tribünlerin yine tıklım tıklım olması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadıköy yine tıklım tıklım olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2023 08:18
Son güncelleme 13 Aralık 2023 08:24
Fenerbahçe'nin 14 Aralık Perşembe günü Kadıköy'de Spartak Trnava ile oynayacağı maçta tribünlerin yine tıklım tıklım olması bekleniyor.

12. adam, kritik Spartak Trnava maçında da takımı yalnız bırakmayacak. Mücadelenin biletleri 600 TL ile 11 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmuştu. Önceki gün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyelere öncelik tanındı.



Dün ise Fenerbahçe Kart sahipleri ile faturalı Fenercell aboneleri bilet alabildi. Bugün 11.00'de başlayacak genel satış öncesi biletlerin büyük bölümünün tükendiği öğrenildi. Yarınki önemli karşılaşmada Kadıköy'de tribünlerin yine tıklım tıklım olması bekleniyor. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery