'nin 14 Aralık Perşembe günü Kadıköy'deile oynayacağı maçta tribünlerin yine tıklım tıklım olması bekleniyor.12. adam, kritik Spartak Trnava maçında da takımı yalnız bırakmayacak. Mücadelenin biletleri 600 TL ile 11 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmuştu. Önceki gün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyelere öncelik tanındı.Dün ise Fenerbahçe Kart sahipleri ile faturalı Fenercell aboneleri bilet alabildi. Bugün 11.00'de başlayacak genel satış öncesi biletlerin büyük bölümünün tükendiği öğrenildi. Yarınki önemli karşılaşmada Kadıköy'de tribünlerin yine tıklım tıklım olması bekleniyor.