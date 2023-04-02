Kadıköy'de gerginlik: Aboubakar ve Samet

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı.



Karşılaşmanın 29. dakikasında Vincent Aboubakar, Fenerbahçe tribünlerine atılan yabancı maddeler sonrası 'Atın atın' şeklinde hareket yaptı ve sonrasında gerilim yaşandı.



Vincent Aboubakar'a Serdar Aziz ve Samet Akaydın başta olmak üzere, Fenerbahçeli futbolvular tepki gösterdi. Daha sonra yaşanan tartışma, diğer oyuncuların araya gelmesiyle son buldu.



Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Vincent Aboubakar ve Samet Akaydın'a sarı kart gösterdi.





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