Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a mesaj

Sassuolo'nun son 9 maçının sadece 1 tanesine 11'de başlayan ve 63 dakika oynayan diğer 2 maçta ise 5 dakika forma giyebilen Kaan Ayhan, İtalya'da istenmeyen adam oldu.Sezon başında Fatih Terim'in talebine rağmen Serie A'nın yolunu tutan milli oyuncu, bu kez Galatasaray'a mesaj gönderdi.Hatalı bir tercih yaptığını kabul eden 26 yaşındaki savunmacı, "Eğer beni tekrar düşünürseniz Galatasaray'a gelmek isterim" dedi. Terim'in kararına göre Kaan Ayhan için girişimde bulunulacak.EURO 2020'deki stoper rotasyonunda kendisine şans gelme durumu iyice düşen Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor. Bonservisi için Düsseldorf'a 2.5 milyon euro ödeyen İtalyan ekibi de indirim yapmaya hazır.