Juventus, Thuram'ı açıkladı!

Juventus, Nice'ten Khephren Thuram transferini resmen açıkladı.



İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Thuram ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Juventus, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.



Thuram, İtalyan ekibinden senelik 2.5 milyon euro net maaş kazanacak.





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