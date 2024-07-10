Juventus, Thuram'ı açıkladı!

Juventus, Nice'ten orta saha oyuncusu Khephren Thuram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; juventus.com
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Juventus, Thuram'ı açıkladı!
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10 Temmuz 2024 18:55
Juventus, Nice'ten Khephren Thuram transferini resmen açıkladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Thuram ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Juventus, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

Thuram, İtalyan ekibinden senelik 2.5 milyon euro net maaş kazanacak.

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