30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Juventus, Luciano Spalletti'yi duyurdu!

Juventus Igor Tudor'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Luciano Spalletti'yi getirdiğini açıkladı.

30 Ekim 2025 20:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Juventus, Luciano Spalletti'yi duyurdu!
Alınan kötü sonuçların ardından Hırvat teknik adam Igor Tudor'la yollarını ayıran Juventus, göreve İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti'inin getirildiğini açıkladı.

Torino ekibinden yapılan açıklamada Toskanalı teknik direktör, 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

KARİYERİ

Empoli'de teknik adamlık kariyerine başlayan Spalletti, Sampdoria, Venezia, Udinese ve Ancona'da görev aldıktan sonra Roma'nın başına geçti. Roma'da 2 İtalya Kupası ve Süper Kupa kazanan teknik adam, daha sonrasında Zenit'i çalıştırdı. Rusya macerasında 2 Premier Liga, 1 Rusya Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan Spalletti, yeniden Roma'nın başına geçti. Ardından Inter'i çalıştıran Spalletti, Napoli ile anlaştı. 

Güney ekibine 33 yıl sonra Serie A'yı kazandıran Spalletti, son olarak da İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
