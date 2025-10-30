Juventus, Luciano Spalletti'yi duyurdu!

Alınan kötü sonuçların ardından Hırvat teknik adam Igor Tudor'la yollarını ayıran Juventus, göreve İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti'inin getirildiğini açıkladı.



Torino ekibinden yapılan açıklamada Toskanalı teknik direktör, 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.



KARİYERİ



Empoli'de teknik adamlık kariyerine başlayan Spalletti, Sampdoria, Venezia, Udinese ve Ancona'da görev aldıktan sonra Roma'nın başına geçti. Roma'da 2 İtalya Kupası ve Süper Kupa kazanan teknik adam, daha sonrasında Zenit'i çalıştırdı. Rusya macerasında 2 Premier Liga, 1 Rusya Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan Spalletti, yeniden Roma'nın başına geçti. Ardından Inter'i çalıştıran Spalletti, Napoli ile anlaştı.



Güney ekibine 33 yıl sonra Serie A'yı kazandıran Spalletti, son olarak da İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı.



