Juventus 3 puana forvet hattı ile uzandı

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Massimilianı Allegri'nin yönetimindeki Juventus ile Luca Gotti'nin ekibi Spezia karşılaştı.



Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 2-0 kazanırken, goller 9. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+2'de yeni transfer Arkadiusz Milik'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte Juventus 8 puana ulaşırken, Spezia 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanda Fiorentina'ya konuk olurken, Spezia kendi evinde Bologna'yı konuk edecek.





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