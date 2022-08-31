Juventus 3 puana forvet hattı ile uzandı

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Spezia'yı Dusan Vlahovic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus 3 puana forvet hattı ile uzandı
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31 Ağustos 2022 23:47
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Massimilianı Allegri'nin yönetimindeki Juventus ile Luca Gotti'nin ekibi Spezia karşılaştı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 2-0 kazanırken, goller 9. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+2'de yeni transfer Arkadiusz Milik'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Juventus 8 puana ulaşırken, Spezia 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanda Fiorentina'ya konuk olurken, Spezia kendi evinde Bologna'yı konuk edecek.

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