Josef de Souza'dan Beşiktaş'a 1+1 yıllık imza!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Josef de Souza, resmi sözleşmeye imzayı attı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, siyah - beyazlı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla 23 resmi maça çıkan Josef, 3 asistle oynamıştı.
2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olmuştu.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, siyah - beyazlı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla 23 resmi maça çıkan Josef, 3 asistle oynamıştı.
2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olmuştu.