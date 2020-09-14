Josef de Souza'dan Beşiktaş'a 1+1 yıllık imza!

Beşiktaş için İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza imzayı attı.

Haber; Sporx.com
Josef de Souza'dan Beşiktaş'a 1+1 yıllık imza!
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14 Eylül 2020 16:18
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Josef de Souza, resmi sözleşmeye imzayı attı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, siyah - beyazlı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla 23 resmi maça çıkan Josef, 3 asistle oynamıştı.

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olmuştu.



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