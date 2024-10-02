Jose Mourinho'yu bekleyen zor karar!

Fenerbahçe ilginç bir döneme giriyor. Ligde Antalyaspor'u 2-0 yenen Kanarya, Avrupa Ligi'ndeki ikinci sınavında yarın Twente'ye konuk olacak. SarıLacivertliler, ligde hafta sonunu BAY geçecek, sonraki hafta ise milli maç arası verilecek.
Fenerbahçe bir dahaki maçına 20 Ekim'de Samsunspor karşısında çıkacak. Hem fikstürün boş olması hem de eksik listesinin çokluğu nedeniyle Jose Mourinho'nun, Twente mücadelesinde rotasyon yapması beklenmiyor.
Cezalı Samuel'in yerine yine Mert Müldür görev yapacak. Sakatlanan Çağlar'ın yokluğunda ise forma Becao'nun olacak. Kostic, UEFA listesinde yer almadığı için Oosterwolde sol bekte oynayacak.
Dünyaca ünlü teknik adamı en çok zorlayan konu, forvet seçimi.
DZEKO, SÜREKLİ İLK 11'DE
Edin Dzeko, şu anda en formda golcü konumunda. 38 yaşındaki yıldız, 12 resmi maçta 9 kez fileleri sarstı, 2 de asist yaptı. Ancak tecrübeli forvetin henüz sezonun başında bu kadar yoğun maça çıkması, sakatlık riski konusunda endişe yaratıyor.
38 yaşına gelmesine rağmen milli takımı bırakmayan Dzeko, Bosna Hersek'in 11 Ekim'de Almanya ve 14 Ekim'de Macaristan ile oynayacağı karşılaşmalarda da büyük ihtimalle 11'de görev yapacak.
MOURINHO'YU BEKLEYEN ZOR KARAR
Youssef En-Nesyri, 19.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olmasıyla dikkat çekmişti. Faslı golcü şu ana kadar bu etiketin hakkını veremedi.
Bir türlü form tutamayan En-Nesyri, kaçırdığı net şanslarla taraftara saç baş yoldurdu. Mourinho, transferini ısrarla istediği öğrencisini kazanmak istiyor. Ancak formsuz döneminde ona daha fazla yüklenip, iyice dibe vurmasından da endişe ediyor. Bu nedenle Portekizli hocayı zor bir karar bekliyor.
Fenerbahçe bir dahaki maçına 20 Ekim'de Samsunspor karşısında çıkacak. Hem fikstürün boş olması hem de eksik listesinin çokluğu nedeniyle Jose Mourinho'nun, Twente mücadelesinde rotasyon yapması beklenmiyor.
Cezalı Samuel'in yerine yine Mert Müldür görev yapacak. Sakatlanan Çağlar'ın yokluğunda ise forma Becao'nun olacak. Kostic, UEFA listesinde yer almadığı için Oosterwolde sol bekte oynayacak.
Dünyaca ünlü teknik adamı en çok zorlayan konu, forvet seçimi.
DZEKO, SÜREKLİ İLK 11'DE
Edin Dzeko, şu anda en formda golcü konumunda. 38 yaşındaki yıldız, 12 resmi maçta 9 kez fileleri sarstı, 2 de asist yaptı. Ancak tecrübeli forvetin henüz sezonun başında bu kadar yoğun maça çıkması, sakatlık riski konusunda endişe yaratıyor.
38 yaşına gelmesine rağmen milli takımı bırakmayan Dzeko, Bosna Hersek'in 11 Ekim'de Almanya ve 14 Ekim'de Macaristan ile oynayacağı karşılaşmalarda da büyük ihtimalle 11'de görev yapacak.
MOURINHO'YU BEKLEYEN ZOR KARAR
Youssef En-Nesyri, 19.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olmasıyla dikkat çekmişti. Faslı golcü şu ana kadar bu etiketin hakkını veremedi.
Bir türlü form tutamayan En-Nesyri, kaçırdığı net şanslarla taraftara saç baş yoldurdu. Mourinho, transferini ısrarla istediği öğrencisini kazanmak istiyor. Ancak formsuz döneminde ona daha fazla yüklenip, iyice dibe vurmasından da endişe ediyor. Bu nedenle Portekizli hocayı zor bir karar bekliyor.