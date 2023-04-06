Jose Mourinho'ya tarihi fırsat: 120 milyon euro!

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, ülkede teknik direktörlük yapması için Jose Mourinho'ya teklif götürdü.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Suudiler, Jose Mourinho'ya 2 yıl için toplam 120 milyon euro net maaş önerisi yaptılar. Teklifin doğrudan federasyonun üst düzey yetkililerinden geldiği ve ister Suudi Arabistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmasını, isterse Al Nassr veya Al Ahli'de görev almasını isterdiler.



Jose Mourinho bu teklifi kabul etmesi durumunda futbol tarihinin en çok kazanan teknik direktörü olacak.



YARDIMCILARI GİTMEK İSTİYOR



Mourinho, 120 milyon euroluk teklifi yardımcılarıyla görüştü ve kendi ekibinden farklı görüşler aldı. Mourinho'nun yardımcılarından bazıları, bu teklifin hayatlarının fırsatı olduğunu ilettiği ve 2 yıl sonra tekrar Avrupa'da kulüp bulabileceklerini iletti.



Portekizli teknik adamın gönlünden geçen ise Roma'da kalmak...



KARAR SEZON SONUNDA



Jose Mourinho'nun sezon bittikten sonra kesin kararını vereceği ve öncesinde Roma'nın sahibi Friedkins ile görüşeceği belirtildi.





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