Jose Mourinho Roma'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İtalyan ekibinden ayrılacağı gündeme geliyordu.



Son dönemde ayrılık iddiaları gitgide yükselirken, İtalyan basını Mourinho'nun geleceğiyle ilgili son noktayı koydu.



Corriere dello Sport'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, 2024 yılına kadar Roma'da kalmaya karar verdi.



PSG VE PREMIER LİG'İN RADARINDAYDI



Portekizli teknik adam ile Paris Saint Germain'in yanı sıra Premier Lig'den de talipleri olduğu yazılıyordu.



Mevcut sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Mourinho, oyuncularıyla görüşme gerçekleştirerek takımdan ayrılmayacağı ve endişelenmemeleri gerektiğini belirtecek.





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