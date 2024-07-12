Jose Mourinho'dan her gün çift idman!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun fizik gücü yüksek bir takım istediği, göreve geldiği ilk günden itibaren de bu yüzden her gün çift antrenman yaptırdığı öğrenildi.
Oyuncuların, Avrupa standartlarında fizik gücüne sahip olması gerektiğini düşünen Portekizli çalıştırıcı sarı-lacivertli futbolcularla yaptığı toplantılarda da bunu tekrarladı.
ÇİFT İDMANLA DEVAM
Hem Can Bartu Tesisleri'nde hem Topuk Yaylası ve Avusturya'daki kampta tempo bir an olsun düşmezken bu yoğunluk hazırlık maçlarına yansıdı.
Sarı-lacivertli futbolcular Avusturya'da hem Admira Wacker hem de Hajduk Split ile oynadığı karşılaşmalarda yorgunluk belirtileri gözlemlendi. Buna rağmen sezon başına kadar Mourinho'nun takım istediği seviyeye gelmesi için çift idmanla devam edeceği öğrenildi.
Oyuncuların, Avrupa standartlarında fizik gücüne sahip olması gerektiğini düşünen Portekizli çalıştırıcı sarı-lacivertli futbolcularla yaptığı toplantılarda da bunu tekrarladı.
ÇİFT İDMANLA DEVAM
Hem Can Bartu Tesisleri'nde hem Topuk Yaylası ve Avusturya'daki kampta tempo bir an olsun düşmezken bu yoğunluk hazırlık maçlarına yansıdı.
Sarı-lacivertli futbolcular Avusturya'da hem Admira Wacker hem de Hajduk Split ile oynadığı karşılaşmalarda yorgunluk belirtileri gözlemlendi. Buna rağmen sezon başına kadar Mourinho'nun takım istediği seviyeye gelmesi için çift idmanla devam edeceği öğrenildi.
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