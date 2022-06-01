Ve Jorge Jesus nihayet Fenerbahçe'de... Sarı lacivertli yönetim, uzun süredir görüştüğü Portekizli teknik direktörü sabaha karşı özel uçakla İstanbul'a getirdi. Türkiye'den gönderilen bir uçakla getirilen Jesus'un bugün 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



Geliş tarihinde 31 Mayıs detayı



Portekiz'in Record gazetesi, ünlü teknik adamın havalimanında çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak, "Jesus, iki yardımcısı Joao de Deus, Marcio Sampaio ve avukat Luis Miguel Henrique ile birlikte Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gidiyor" diye yazdı. Jorge Jesus'un geliş tarihinin 1 Haziran'a denk getirilmesi konusunda Portekiz basınında önemli bir detay bilgi de yer aldı. Bir önceki kulübü Benfica'dan geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Jesus'un fesih sözleşmesinde, "Yeni bir iş bulamazsa, 31 Mayıs 2022'ye dek her ay maaşını almaya devam eder" maddesi bulunuyordu. 67 yaşındaki teknik direktör bu maddeyi dikkate alarak Fenerbahçe ile yaptığı anlaşmayı açıklamak için 31 Mayıs'ın geçmesini bekledi. Başarılarla dolu kariyerinde 16 kupa kazanan Jorge Jesus, sarı lacivertli kulüpte kendi ekibiyle çalışacak.



Kendi markası 'JJ'yi yarattı



Dünya çapında tanınan bir teknik direktör olan Jorge Jesus, saha dışında ticarete yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Ad ve soyadının baş harflerinden oluşan 'JJ' markasıyla bir tekstil firması kuran ünlü teknik adam, tişört, şapka, şort gibi ürünlerden ciddi miktarda para kazanıyor.















