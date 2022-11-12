Jorge Jesus sevgisi farklı bir boyuta ulaştı; 'Jesus'un torunu'

Fenerbahçeli taraftarların, Jorge Jesus'a olan sevgisi sınır tanımıyor.



Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus, kısa sürede sağladığı başarılı gidişatla taraftarların sevgilisi oldu.



Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görüntü, günün en fazla konuşulan konularından birisi oldu. Paylaşılan gönderide, bir öğrenci sınava girdiği kağıdın isim kodlama bölümüne adını 'Jorge Jesus'un torunu' olarak kodladı. Bunun üzerine okul yönetimi hemen harekete geçti ve öğrencinin velisine uyarı mesajı atıldı.



Okulun gönderdiği uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı:



"Sn. Velimiz, öğrenciniz deneme sınavında adını, isim kısmına 'Jorge Jesus'un torunu' şeklinde kodlamıştır.



Gerekli uyarıları vermenizi arz ederiz."





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