Jorge Jesus sevgisi farklı bir boyuta ulaştı; "Jesus'un torunu"

Fenerbahçeli taraftarların Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a gösterdiği sevgi, genç bir taraftarın sınav esnasında adını "Jorge Jesus'un torunu" olarak kodlamasıyla başka bir boyuta ulaştı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Jorge Jesus sevgisi farklı bir boyuta ulaştı; 'Jesus'un torunu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2022 11:59
Fenerbahçeli taraftarların, Jorge Jesus'a olan sevgisi sınır tanımıyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus, kısa sürede sağladığı başarılı gidişatla taraftarların sevgilisi oldu.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görüntü, günün en fazla konuşulan konularından birisi oldu. Paylaşılan gönderide, bir öğrenci sınava girdiği kağıdın isim kodlama bölümüne adını 'Jorge Jesus'un torunu' olarak kodladı. Bunun üzerine okul yönetimi hemen harekete geçti ve öğrencinin velisine uyarı mesajı atıldı.

Okulun gönderdiği uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sn. Velimiz, öğrenciniz deneme sınavında adını, isim kısmına 'Jorge Jesus'un torunu' şeklinde kodlamıştır.

Gerekli uyarıları vermenizi arz ederiz."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ